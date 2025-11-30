ट्रम्प की मनमानी, वेनेज़ुएला की हवाई सीमा बंद, मादुरो ने की कड़ी आलोचना

वेनेज़ुएला सरकार ने एक आधिकारिक बयान में कहा है कि ट्रम्प के बयान उनकी साम्राज्यवादी मानसिकता को दर्शाते हैं। वेनेज़ुएला ने अपनी हवाई सीमा का पूर्ण सम्मान करने और किसी भी बाहरी आदेश या धमकी को स्वीकार न करने की बात कही है।

ट्रम्प ने घोषणा की कि वेनेज़ुएला के ऊपर और आस-पास की सभी हवाई सीमाएं अगले आदेश तक बंद रहेंगी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म ट्रुथ सोशल पर कहा कि एयरलाइंस, मादक पदार्थ तस्कर और मानव तस्कर वेनेज़ुएला की हवाई सीमा को पूरी तरह बंद मानें।

सीएनएन ने कुछ अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से दावा किया कि राष्ट्रपति मादुरो के करीबी लोग वाशिंगटन और काराकास के बीच संभावित समझौते के रास्ते तलाशने के लिए व्हाइट हाउस से संपर्क में हैं।

सितंबर से अब तक अमेरिकी बलों ने दावा किया कि उन्होंने कैरिबियन और पूर्वी प्रशांत में मादक पदार्थ तस्करी के लिए इस्तेमाल हो रही 20 से अधिक नौकाओं को निशाना बनाया, जिसमें कम से कम 83 लोग मारे गए।

अमेरिका ने अपने सबसे बड़े विमानवाहक पोत यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड को अपने युद्धपोतों और लड़ाकू विमानों के साथ कैरिबियन में तैनात किया और इसे अपनी कथित मादक पदार्थ विरोधी कार्रवाई का हिस्सा बताया।

वेनेज़ुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने इस कदम की निंदा की और इसे अपनी सरकार को खत्म करने और देश के तेल भंडार पर कब्जा करने की साजिश बताया।

ट्रम्प ने वेनेज़ुएला पर हमले की संभावना को लेकर विरोधाभासी संकेत दिए। उन्होंने CIA को गुप्त ऑपरेशन की अनुमति दी और साथ ही कहा कि सैन्य हस्तक्षेप का विकल्प असंभव नहीं है।

