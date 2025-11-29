मुक़्तदा सद्र ने बड़े पैमाने पर क्राउड़ फंडिंग अभियान शुरू किया

इराक के प्रभावशाली राजनेता और धर्मगुरु मुक़्तदा सद्र ने इराक़ में जरूरतमंदों की मदद के लिए बड़े पैमाने पर चंदा इकट्ठा करने का अभियान शुरू किया।

अबना न्यूज़ एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, इराक़ के शिया नेता मुक़्तदा सद्र ने शनिवार को एक व्यापक अभियान की शुरुआत की।

मुक़्तदा सद्र के कार्यालय ने "बगदाद अल-यौम" मीडिया को भेजे बयान में कहा कि मुक़्तदा सद्र ने सभी प्रांतों में चंदा इकट्ठा करने के अभियान की मांग की है ताकि ये रक़म सही जरूरतमंदों तक पहुँच सके।"

बयान में ज़ोर दिया गया कि यह अभियान मुख्य रूप से पूँजीपतियों और संपन्न व्यक्तियों के लिए है और कम आय वाले वर्ग इससे बाहर हैं।

बयान में कहा गया कि मुक़्तदा सद्र ने "अल-बुन्यान अल-मरसूज" संगठन के सदस्यों को आधिकारिक रसीद के साथ मदद जमा करने की जिम्मेदारी दी है, ताकि बाद में इसे जिम्मेदार संस्थाओं को सौंपा जाए और शरिया और मानवतावादी नियमों के अनुसार जरूरतमंदों में बाँटा जाए।