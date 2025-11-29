गज़्ज़ा जनसंहार, अमानवीय हालात, अंतरराष्ट्रीय मदद की तत्काल जरूरत

हमास आंदोलन के प्रवक्ता ने बताया कि वर्तमान संकट का कारण नाकाबंदी, पुनर्निर्माण में बाधा, बुनियादी ढांचे का विनाश और कठिन मौसम की स्थितियाँ हैं। उन्होंने अरब लीग, इस्लामिक सहयोग संगठन और संयुक्त राष्ट्र जैसे अंतरराष्ट्रीय संस्थानों द्वारा तुरंत आश्रय और मानवीय सहायता मुहैया कराने की आवश्यकता पर ज़ोर दिया।

अबना न्यूज एजेंसी के अनुसार, एमनेस्टी इंटरनेशनल ने बयान जारी कर कहा कि गज़्ज़ा पट्टी के निवासियों के खिलाफ इस्राईल द्वारा चलाया जा रहा नरसंहार अभी भी बंद नहीं हुआ है और दुनिया को इसके झांसे में नहीं आना चाहिए।

इस संगठन ने कहा कि इस्राईल गज़्ज़ा पट्टी के निवासियों पर अमानवीय जीवन परिस्थितियाँ थोपता रहा है और क्षेत्र का 58 प्रतिशत हिस्सा अपने नियंत्रण में ले लिया है। एमनेस्टी इंटरनेशनल के अनुसार, गज़्ज़ा में फिलिस्तीनियों को अपने ही क्षेत्र के आधे हिस्से में नाकाबंदी के तहत रखा गया है।

फिलिस्तीन टुडे की रिपोर्ट के अनुसार, हमास के प्रवक्ता हज़ाम क़ासिम ने गज़्ज़ा की वर्तमान स्थिति को एक बढ़ती हुई आपदा बताया। उन्होंने कहा कि भारी बारिश और कठोर सर्दी के कारण शरणार्थियों के टेंट में पानी भर गया है और हजारों लोग, जिनमें बच्चे, महिलाएँ और रोगी शामिल हैं, कठिन और अमानवीय परिस्थितियों में जीवन यापन कर रहे हैं। क़ासिम ने कहा कि ये हालात नाकाबंदी, पुनर्निर्माण में बाधा, बुनियादी ढांचे की तबाही और कठिन मौसम के कारण हैं और अंतरराष्ट्रीय संस्थानों द्वारा तुरंत मानवीय सहायता और आश्रय उपलब्ध कराने की आवश्यकता है।

उन्होंने चेतावनी दी कि सर्दियों के शुरू होते ही गज़्ज़ा के शरणार्थियों की स्थिति और भी कठिन होगी। लगातार बारिश ने गज़्ज़ा की बर्बाद ज़मीन पर एक नई मानवीय आपदा खड़ी कर दी है, जिससे फिलिस्तीनी शरणार्थी अपने टेंट में पानी घुसने के कारण संघर्ष कर रहे हैं और उनके पास कोई वैकल्पिक ठिकाना नहीं है।

