ईरान के परमाणु संस्थान के प्रमुख ने कहा है कि युवाओं के आत्मविश्वास और विशेषज्ञों के प्रयासों ने देश को परमाणु और वैज्ञानिक क्षेत्रों में अग्रणी बना दिया है।

ईरानी परमाणु संस्थान के प्रमुख मोहम्मद इस्लामी ने कहा कि वैश्विक दबाव और लगातार बाधाओं के बावजूद ईरान तेजी से परमाणु विज्ञान और उन्नत तकनीक में आगे बढ़ रहा है।

ईरान के तटीय शहर बंदर अब्बास के शहीद मोहम्मदी अस्पताल में प्लाज़्मा थेरेपी सेंटर के उद्घाटन अवसर पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि इस्लामी रिपब्लिक ईरान ने दुश्मनों द्वारा पैदा की गई कठिनाइयों के बावजूद महत्वपूर्ण वैज्ञानिक प्रगति की है। ईरानी जवान अपनी क्षमताओं पर भरोसा करते हुए देश को आधुनिक तकनीक के क्षेत्र में प्रमुख स्थान पर ले आए हैं, जिसके परिणामस्वरूप प्लाज़्मा थेरेपी, वाटर फ़िल्टर और उन्नत कृषि तकनीक जैसे क्षेत्रों में देश की तकनीक आधारित महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ हासिल हुई हैं।

उन्होंने कहा कि वैश्विक शक्तियों ने हमेशा ईरान सहित उभरती हुए देशों की वैज्ञानिक प्रगति को रोकने का प्रयास किया है, लेकिन ईरान ने हर तरह के दबाव के बावजूद उल्लेखनीय प्रगति की है। इस्लामी के अनुसार, विशेष रूप से अमेरिका को यह पसंद नहीं कि कोई अन्य देश वैज्ञानिक रूप से प्रगति करे। वे हाइड्रोकार्बन और खनिज संसाधनों तक पहुँच को भी अपना विशेष अधिकार मानते हैं।

इस्लामी ने कहा कि इस्लामी क्रांति ने वैश्विक शक्तियों के इस शोषणपूर्ण रवैये को समाप्त कर दिया, जिसने सदियों तक ईरान को प्रगति के मार्ग से दूर रखा। युवा विशेषज्ञों के संकल्प और परमाणु ऊर्जा संस्थान के लगातार प्रयासों ने आज ईरान को दुनिया की अग्रणी राष्ट्रों में शामिल कर दिया है। यह तथ्य है कि अपनी क्षमता पर विश्वास ने ईरान को विकसित देशों की श्रेणी में ला खड़ा किया है।

उन्होंने कहा कि ईरान ने स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा, जल संकट पर नियंत्रण और कृषि जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। ईरान ने परमाणु तकनीक का उपयोग समुद्री पानी को पीने योग्य बनाने और पर्यावरण संरक्षण में भी किया है। कोल्ड प्लाज़्मा एक बहुआयामी तकनीक है, जो स्वास्थ्य, पर्यावरण, कृषि और खाद्य सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।