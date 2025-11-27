इराक़, कुर्दिस्तान गैस फील्ड पर अज्ञात ड्रोन हमला, 80% बिजली प्रणाली प्रभावित

इराक़ के कुर्दिस्तान में कुरमोर गैस फील्ड पर अज्ञात ड्रोन हमले के बाद गैस और बिजली की आपूर्ति गंभीर रूप से प्रभावित हुई है। कुर्दिस्तान में कुरमोर गैस फील्ड दूसरी बार अज्ञात ड्रोन हमले का लक्ष्य बना। वायरल तस्वीरों में भारी पैमाने पर आग और धुएँ के बादल दिखाई दे रहे हैं। अभी तक हमलावर ड्रोन की पहचान नहीं हो पाई है।

इराक़ी सुरक्षा सूत्रों ने बताया कि सुरक्षा बलों ने ड्रोन पर फायरिंग की ताकि उसे गैस फील्ड तक पहुँचने से रोका जा सके। इस दौरान कुरमोर फील्ड में सायरन बजाए गए और कर्मचारियों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित किया गया। इस हमले में किसी प्रकार का जानी नुकसान नहीं हुआ।

कुरमोर गैस फील्ड, किर्कुक और सुलैमानिया के बीच स्थित है और कुर्दिस्तान क्षेत्रीय सरकार के अधीन है। यह फील्ड पिछले वर्षों में कई बार हमलों का शिकार हो चुका है, लेकिन किसी भी समूह ने जिम्मेदारी स्वीकार नहीं की। कुर्द राजनेताओं ने पहले भी इन हमलों की निंदा की है।

पिछले साल एक ड्रोन हमले में चार यमनी कर्मचारी मारे गए थे, जबकि जनवरी 2024 में इस फील्ड पर दो कात्यूशा रॉकेट दागे गए थे। कुर्दिस्तान की प्राकृतिक संसाधन और बिजली मंत्रालय ने संयुक्त बयान में कहा कि रात 11:30 बजे हुए हमले के बाद बिजली घरों को गैस की आपूर्ति पूरी तरह बंद हो गई। बिजली विभाग ने आगे बताया कि इस हमले के परिणामस्वरूप 80 प्रतिशत बिजली प्रणाली प्रभावित और डिस्कनेक्ट हो गई।



