ज़ायोनी सेना के अधिकारियों के लिए एंड्रॉइड फोन पर पाबंदी

गज़्ज़ा में जनसंहार कर रही ज़ायोनी सेना ने अपने अधिकारियों को एंड्रॉइड फोन इस्तेमाल करने पर रोक लगा दी है। कहा जा रहा है कि 7 अक्टूबर की घटनाओं के बाद सुरक्षा चिंताओं और जानकारी की सुरक्षा को देखते हुए, ज़ायोनी सेना ने सीनियर अधिकारियों के लिए एंड्रॉइड स्मार्टफोन इस्तेमाल करने पर सख्त पाबंदी लगा दी है।

रिपोर्ट के अनुसार, यह फैसला आंतरिक जांच के बाद लिया गया, जिसमें सुझाव दिया गया कि सैनिक अधिकारियों के स्मार्टफोन इस्तेमाल पर पुनः पाबंदी लगाई जाए और सैन्य उपकरणों पर निगरानी बढ़ाई जाए।

पिछले सालों में, ज़ायोनी सेना केवल कर्नल और उससे ऊपर के रैंक के अधिकारियों को सरकारी काम के लिए अमेरिकी निर्मित iPhone देती थी। सेना के अनुसार, एंड्रॉइड फोन हैक होने का ज्यादा खतरा रखते हैं, इसलिए iPhone को ज्यादा सुरक्षित माना जाता है।

नई पाबंदी के तहत अब लेफ्टिनेंट कर्नल और उससे ऊपर के अधिकारी भी एंड्रॉइड फोन इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे, जिससे सैकड़ों अधिकारी इस सूची में शामिल हो गए हैं।