सीरिया में नया संकट, स्वैदा में सशस्त्र संघर्ष शुरू

30 नवंबर 2025 - 12:49
समाचार कोड: 1755815
सीरिया में नया संकट, स्वैदा में सशस्त्र संघर्ष शुरू

सीरिया के दक्षिणी हिस्से में स्थित स्वैदा प्रांत में एक बार फिर तनावपूर्ण स्थिति देखने को मिली है। रिपोर्ट के अनुसार सदी अल-बलद में अल-मंसूरा गाँव के आसपास, स्व-घोषित सीरियाई राष्ट्रपति जौलानी से जुड़े तत्वों और सशस्त्र समूहों के बीच झड़पों के बाद तनावपूर्ण स्थिति पैदा हो गई।
सीरियाई मीडिया ने बताया कि स्वैदा प्रांत के सुरक्षा बलों के प्रमुख ने एक वीडियो क्लिप जारी की है जिसमें देखा जा सकता है कि हिकमत अल-हिजरी से जुड़े सशस्त्र तत्व उनके घर पर हमला कर रहे हैं। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि इस हमले का जवाब दिया जाएगा।
स्वैदा प्रांत, असद सरकार के पतन  और जौलानी से जुड़े तत्वों के प्रभुत्व के बाद से लगातार तनाव और सशस्त्र झड़पों का सामना कर रहा है।
कुछ समय पहले भी सीरिया मानवाधिकार आयोग ने कहा था कि स्वैदा प्रांत में ड्रोन हमलों और सशस्त्र झड़पों में बेहद तेजी आई है।
 

