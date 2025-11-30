नेतन्याहू के जीते जी इस्राईल के साथ संबंधों की बहाली असंभव: सऊदी अरब

हिब्रू समाचार पत्र हारेरत्ज़ के अनुसार, सऊदी अरब ने इस्राईल को संदेश दिया है कि जब तक बेंजामिन नेतन्याहू प्रधानमंत्री हैं, तब तक सऊदी-इस्राईल संबंध सामान्य नहीं हो सकते।

रिपोर्ट के अनुसार, रियाज़ नेतन्याहू और उनकी कैबिनेट की संरचना को संबंधों की बहाली में बाधा मानता है। सऊदी अरब का यह रुख है कि इस्राईल के साथ संबंध केवल तभी बहाल हो सकते हैं जब प्रधानमंत्री बदला जाए।

यह स्थिति उस समय सामने आई है जब पहले की रिपोर्टों में कहा गया था कि सऊदी अरब संबंधों की बहाली को फिलिस्तीनी राज्य की स्थापना से जोड़कर देखता है।

संयुक्त राष्ट्र के 193 सदस्य देशों में से 160 ने फिलिस्तीन को एक राज्य के रूप में मान्यता दे रखी है।

