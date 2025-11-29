इस्राईल जवाब देने का अधिकार सुरक्षित, प्रतिरोध कमांडरों की शहादत से कमजोर नहीं होगा 

हिज़्बुल्लाह लेबनान के प्रमुख शैख नईम कासिम ने सय्यद अबू अली के नाम से मशहूर शहीद कमांडर "हाशिम अली अल-तबातबाई" की याद में आयोजित कार्यक्रम में कहा कि लेबनान और प्रतिरोध यह अनुमति नहीं देंगे कि इस्राईल और अमेरिका देश पर काबिज़ हो जाएँ। उन्होंने कहा कि इस हत्याकांड का जवाब उचित समय पर दिया जाएगा।

अबना न्यूज़ एजेंसी के अनुसार, इस कार्यक्रम का आयोजन "सय्यदुश्-शुहदा" परिसर, साउथ बैरुत में किया गया, जहाँ शहीद हाशिम अली और उनके कुछ साथियों की याद में सभा हुई। शेख नईम कासिम ने इस वरिष्ठ कमांडर की विशेषताओं और भूमिकाओं पर प्रकाश डाला।

हिज़्बुल्लाह महासचिव ने कहा कि शहीद अबू अली ने लेबनान से लेकर सीरिया तक अलग अलग मोर्चों पर तकफ़िरीयों के खिलाफ लड़ाई में हिस्सा लिया और यमन के मुजाहिदों की मदद में सक्रिय और प्रभावशाली भूमिका निभाई। उन्हें युद्ध के दौरान सटीक योजना बनाने, होशियारी से मैनेज करने और ऑपरेशन के बाद की तैयारियों के लिए जाना जाता था।

शेख कासिम ने कहा कि प्रतिरोध के कमांडरों की हत्या का उद्देश्य संगठन की क्षमता, मनोबल और जिम्मेदारियों को कमजोर करना है। लेकिन इस तरह के काम हिज़्बुल्लाह को रोक नहीं सकते, शहादत मुजाहिदों की तमन्ना है और प्रतिरोध के मार्ग को मजबूत करता है।

शेख कासिम ने अमेरिकी प्रतिबंधों को लेबनान की अर्थव्यवस्था पर हमला बताया और कहा कि इससे पूरे देश के लोग प्रभावित हुए हैं।

उन्होंने कहा कि इस्राईल की हालिया धमकियाँ लेबनान को झुकने पर मजबूर करने का हिस्सा हैं। ये धमकियाँ हाल के महीनों में बढ़ी हैं, लेकिन कोई परिणाम नहीं निकला। युद्ध की संभावना है, लेकिन दुश्मन जानते हैं कि वे दृढ़ लोगों और अजेय मनोबल का सामना कर रहे हैं।

