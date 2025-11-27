ईरान की जल सेना हर खतरे का सामना करने के लिए तैयार: लेफ्टिनेंट जनरल मूसवी

ईरान के सशस्त्र बलों के मुख्य अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल सय्यद अब्दुल रहीम मूसवी ने नेवी डे के अवसर पर कहा कि ईरान की नौसेना दुश्मन के हर संभावित हमले का कड़ा और प्रभावी जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है।

उन्होंने कहा कि ईरान की नौसेना ने देश की समुद्री सीमाओं की सुरक्षा और दूरस्थ समुद्री क्षेत्रों में प्रभावी मौजूदगी बनाए रखने में अहम भूमिका निभाई है।

लेफ्टिनेंट जनरल मूसवी ने अमेरिका और इस्राईल के हमलों के बाद नौसेना की क्षमता और तत्परता की तारीफ की। उन्होंने कहा कि नौसेना न केवल सैन्य बल्कि वैज्ञानिक, शैक्षिक और तकनीकी क्षेत्रों में भी सक्रिय है।

मूसवी ने नौसेना के अधिकारियों और जवानों के समर्पण और मेहनत की सराहना की और कहा कि यह देश की समुद्री शक्ति को मजबूत करने में मदद कर रहा है।

उन्होंने उम्मीद जताई कि नौसेना की तैयारी और साहस से ईरान की सुरक्षा और शांति बनी रहेगी और यह देश की राष्ट्रीय गरिमा को बनाए रखने में कारगर होगी।