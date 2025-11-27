पाक-ईरान गैस लाइन के मुद्दे जल्द हल होने की उम्मीद: लारीजानी

ईरानी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रमुख ने कहा है कि ईरान ने गैस पाइप लाइन पर अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी है और उम्मीद है कि इस प्रोजेक्ट से जुड़े मुद्दे जल्द हल हो जाएंगे।

अली लारीजानी ने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ईरान-पाकिस्तान गैस लाइन प्रोजेक्ट वर्षों से दोनों देशों के बीच है और ईरान ने अपनी सीमा तक निर्माण पूरा कर लिया है।

लारीजानी ने पाकिस्तान-अफगानिस्तान तनाव पर भी चिंता जताई और कहा कि ईरान इस तनाव को कम करने में मदद करने के लिए तैयार है और पाकिस्तान को पूरा सहयोग देने का प्रस्ताव दिया गया है।

फिलिस्तीन, खासकर गज़्जा की स्थिति पर उन्होंने कहा कि हालात फिलिस्तीन की जनता की इच्छाओं के अनुसार नहीं हैं, लेकिन ईरान और पाकिस्तान का इस पर एक ही नजरिया है।

उन्होंने दोनों देशों के बीच सुरक्षा सहयोग को सकारात्मक बताया और कहा कि आतंकवादी समूहों की हरकतों के बावजूद ईरान ने प्रभावी कार्रवाई की है।

लारीजानी ने ईरान-चीन और ईरान-रूस रिश्तों का उदाहरण देते हुए कहा कि पाकिस्तान के साथ भी आर्थिक और रणनीतिक संबंध बढ़ाने के कदम उठाए जा सकते हैं। हाल की मुलाकातों और दौरे दोनों देशों के आर्थिक और क्षेत्रीय संबंध मजबूत करने में मदद करेंगे।

उन्होंने कहा कि ईरान और पाकिस्तान क्षेत्रीय स्तर पर मिलकर शांति और स्थिरता कायम करने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। दोनों देशों के बीच संबंध भाईचारे और आपसी विश्वास पर आधारित हैं।