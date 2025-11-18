  1. होम
ईरान के राष्ट्रपति का संदेश सऊदी युवराज के नाम 

18 नवंबर 2025 - 15:13
समाचार कोड: 1751751
ईरानी राष्ट्रपति मसऊद पिजिश्कियान का लिखित संदेश सऊदी युवराज मोहम्मद बिन सलमान को सौंपा गया, जिसे ईरान के हज व ज़ियारत संगठन के प्रमुख ने सऊदी गृह मंत्री को दिया।
ईरानी न्यूज़ एजेंसी मेहर के मुताबिक, इस्लामी गणराज्य ईरान के राष्ट्रपति डॉ. मसऊद पिजिश्कियान का यह औपचारिक पत्र सऊदी गृह मंत्री सऊदी राजकुमार अब्दुलअज़ीज़ बिन सऊद ने ईरानी हज व ज़ियारत प्रमुख अली रज़ा राशीदियान से मुलाकात के दौरान हासिल किया।

यह बैठक सऊदी गृह मंत्रालय के दफ्तर में हुई, जहाँ दोनों पक्षों ने आपसी हित और सहयोग से जुड़े मुद्दों पर बातचीत की।

इस मौके पर सऊदी मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। ईरान की तरफ़ से सऊदी अरब में मौजूद ईरानी राजदूत अली रज़ा इनायती भी बैठक में शामिल हुए।


 

