मदीना जाते हुए दुर्घटना, 42 भारतीय ज़ाएरीन की मौत 

सऊदी अरब में सोमवार की सुबह एक बड़ा सड़क हादसा हो गया, जिसमें 42 भारतीयों की मौत हो गई। यह सभी भारतीय लोग उमरह अदा करने के लिए सऊदी अरब गए थे और मक्का से मदीना जा रहे थे। रास्ते में मुफरिहात के पास बस एक डीजल टैंकर से टकरा गई, जिससे बस में भीषण आग लग गई।

सूत्रों के मुताबिक, मरने वालों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। सभी यात्री हैदराबाद और तेलंगाना के रहने वाले बताए जा रहे हैं। जानकारी के अनुसार, बस में करीब 20 महिलाएं और 11 बच्चे सवार थे। हादसे के समय कई लोग सो रहे थे, जिसके कारण उन्हें बचने का मौका नहीं मिला।

ये सभी लोग मक्का के आमाल पूरे करने के बाद मदीना की ओर जा रहे थे। दुर्घटना के बाद इमरजेंसी टीमें मौके पर पहुंच गईं और राहत-बचाव कार्य शुरू कर दिया। इस दर्दनाक सड़क हादसे में 42 ज़ाएरीन की मौत हो गई है।

