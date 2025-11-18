ईरान एक साथ तीन सैटेलाइट लांच करने को तैयार 

ईरान की अंतरिक्ष एजेंसी ने घोषणा की है कि जल्द ही तीन नए रिमोट-सेंसिंग उपग्रह ज़फ़र-2, पाया और कौसर सीरीज़ का दूसरा सेट अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किए जाएंगे।

अंतरिक्ष संगठन के प्रमुख हसन सालारियह के अनुसार यह प्रक्षेपण पिछले वर्षों में ईरान की अंतरिक्ष क्षमताओं में तेज़ विकास का प्रमाण है। उन्होंने बताया कि देश में एक मीटर और पाँच मीटर से कम रेज़ॉल्यूशन वाले उन्नत उपग्रह तैयार हो रहे हैं।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार चाबहार स्पेसपोर्ट का पहला टेस्ट-लॉन्च भी अगले साल किया जाएगा, जिसे पश्चिम एशिया का महत्वपूर्ण प्रक्षेपण केंद्र माना जा रहा है।

ईरान ने पिछले दो सालों में कई सफल लॉन्च किए, जिनमें निजी क्षेत्र द्वारा निर्मित कौसर-1 और हुदहुद उपग्रहों का अंतरराष्ट्रीय प्रक्षेपण भी शामिल है।

दूसरी ओर, सीमुर्ग़ लाँचर ने 300 किलोग्राम का उपग्रह कक्षा में पहुँचाकर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की।

सालारियह ने कहा कि ईरान अब चीन के साथ संयुक्त अंतरिक्ष और चंद्र अनुसंधान कार्यक्रमों का हिस्सा है और यह सहयोग आगे भी जारी रहेगा।