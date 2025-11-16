ईरान ने पहला क्लाउड सीडिंग अभियान पूरा किया

ईरान ने वर्ष की कमी और सूखे से निपटने के लिए क्लाउड सीडिंग अभियान पूरा करने की खबर दी है । ईरान के विकास व दोहन प्रौद्योगिकी स्थान के कार्यवाहक प्रमुख ने घोषणा की है कि चालू जल-वर्ष में क्लाउड सीडिंग की पहली कार्रवाई उर्मिया झील के जलग्रहण क्षेत्र में की गई।

ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार, मोहम्मद मेहदी जवादियानज़ादेह ने बताया कि वर्ष 2025–2026 की पहली क्लाउड सीडिंग परियोजना 24 नवंबर को देश के उत्तर–पश्चिमी इलाके, विशेष रूप से उर्मिया जलाशय के जलक्षेत्र में लागू की गई।

उनके अनुसार, अनुकूल वर्षा प्रणाली के देश में प्रवेश को देखते हुए, आवश्यक उपकरणों से लैस एक विमान को इस मिशन के लिए भेजा गया।

उन्होंने कहा कि कोशिश की जाएगी कि देश में आने वाली हर ऐसी वर्षा प्रणाली पर, जो क्लाउड सीडिंग के लिए उपयुक्त हो, यह प्रक्रिया की जाए।

तेहरान प्रांत में इस परियोजना के बारे में उन्होंने कहा कि अभी तक राजधानी के लिए कोई उपयुक्त वर्षा प्रणाली नहीं दिखी है, हालांकि सोमवार के लिए एक कमजोर प्रणाली की संभावना जताई गई है, जिसकी उपयुक्तता की जाँच जारी है।

जवादियानज़ादेह ने बताया कि चारमहाल–बख्तियारी के कूह–रंग क्षेत्र में भी एक कमजोर प्रणाली की संभावना है, और उपयुक्त साबित होने पर वहाँ भी क्लाउड सीडिंग की कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने स्पष्ट किया कि यह परियोजना अगले वर्ष मई के मध्य तक, विमान और ड्रोन—दोनों के माध्यम से—जारी रहेगी, बशर्ते देश में उपयुक्त मौसम प्रणाली उपलब्ध हो।

संस्थान प्रमुख ने कहा कि दुनिया भर में क्लाउड सीडिंग को वातावरण से पानी प्राप्त करने का किफायती तरीका माना जाता है और इसके वर्षा–वृद्धि में प्रभाव को स्वीकार किया गया है।

हालाँकि उन्होंने यह भी कहा कि इस तकनीक से संबंधित वैज्ञानिक और व्यावहारिक अपेक्षाओं को सही ढंग से समझाना आवश्यक है, ताकि न तो अवास्तविक उम्मीदें बढ़ें और न ही तकनीक से निराशा पैदा हो।

उन्होंने बताया कि दुनिया में Cloud Seeding का उपयोग केवल वर्षा बढ़ाने के लिए ही नहीं, बल्कि ओलावृष्टि नियंत्रण, धुंध हटाने, वर्षा में देरी या रोकथाम, और जलविद्युत संयंत्रों के लिए बांधों में पानी बढ़ाने जैसे उद्देश्यों के लिए भी किया जाता है।

