ईरान करेगा मेजबानी, हल होगा अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान का विवाद 

ईरान अगले महीने एक त्रिपक्षीय बैठक की मेजबानी करेगा जिसमें पाकिस्तान और अफ़ग़ान तालिबान के बीच बढ़ते तनाव को कम करने की कोशिश की जाएगी।

इस्लामी गणराज्य ईरान का यह क्षेत्रीय सम्मेलन पाकिस्तान और अफ़ग़ानिस्तान की तालिबान सरकार के बीच तनाव को घटाने और आपसी सहयोग बढ़ाने के लिए आयोजित किया जा रहा है। इस बैठक में पड़ोसी देश और क्षेत्र के अहम खिलाड़ी शामिल होंगे, जहाँ अफ़ग़ानिस्तान में स्थिरता और क्षेत्रीय सहयोग के तरीकों पर चर्चा होगी।

पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि इस्लामाबाद ईरान की इस पहल को सकारात्मक नज़र से देखता है। उन्होंने ईरान को भाईचारा रखने वाला दोस्त देश बताया और कहा कि पाकिस्तान हमेशा संवाद और कूटनीति के ज़रिए विवादों के समाधान का समर्थन करता है।

ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक़्ची ने हाल ही में घोषणा की थी कि पाकिस्तान और तालिबान के बीच तनाव कम करने के लिए एक क्षेत्रीय बैठक आयोजित की जाएगी।

ध्यान रहे कि इस महीने इस्तांबुल में पाकिस्तान और तालिबान के बीच वार्ता का तीसरा दौर बिना किसी नतीजे के समाप्त हो गया था।