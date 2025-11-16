रक्षा डील स् लेकर इस्राईल को मान्यता तक होंगे बिन सलमान और ट्रम्प की मुलाकात के मुद्दे 

सऊदी क्राउन प्रिंस के व्हाइट हाउस दौरे से पहले रियाद और वाशिंगटन के बीच रक्षा समझौते, F-35 डील और आर्थिक पैकेज पर तेज़ बातचीत चल रही है। एक ज़ायोनी अख़बार के मुताबिक यह बातचीत सऊदी–इस्राईल संबंधों की सीमित रूप से शुरुआत करने का आधार बन सकती है।
अमेरिका–सऊदी रक्षा समझौते और उन्नत हथियारों की बिक्री पर चर्चा ने फिलिस्तीन के अधिकारों की अनदेखी को लेकर गंभीर चिंताएँ बढ़ा दी हैं। हाल ही में सऊदी अरब द्वारा इस्राईल की ओर बढ़ते यमनी ड्रोन को रोकने की घटना दोनों देशों के बढ़ते समन्वय की ओर इशारा करती है।
कहा जा रहा है कि क्राउन प्रिंस के 19 नवंबर 2025 के व्हाइट हाउस दौरे में इस सौदे के महत्वपूर्ण हिस्सों पर अंतिम बातचीत होगी। हालांकि, इन चर्चाओं में फिलिस्तीन के मुद्दे को लगभग नदारद पाए जाने पर अरब दुनिया में तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की जा रही है।
