आजम खान को 7 साल की सजा, बेटे अब्दुल्लाह को भी कोर्ट से झटका

आज़म खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं । आजम खान एक बार फिर मुश्किलों में घिरते नजर आ रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि एमपी एमएलए कोर्ट ने उन्हें और उनके बेटे अब्दुल्लाह आजम को दो पैन कार्ड मामले में दोषी करार दिया है। इस मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए उन्हेंन 7 साल की सजा सुनाई है। फैसला सुनाए जाने से पहले ही आजम खान और वादी बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना कोर्ट पहुंचे हैं।
आजम खान का यह पूरा मामला अब्दुल्लाह आजम की तरफ से दो अलग-अलग जन्म प्रमाण पत्रों के आधार पर दो पैन कार्ड बनवाने से संबंधित है। इस मामले में विधायक आकाश सक्सेना ने 2019 में केस दर्ज कराया था, इसमें आजम खान और उनके बेटे पर मामला दर्ज कराया गया था।
17 नवंबर 2025 - 13:21
