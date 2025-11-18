ईरान को मध्यस्थ देशों से संदेश मिल गया, दुस्साहस का विनाशकारी जवाब देगा तेहरान

ईरान सरकार की प्रवक्ता फ़ातेमा मुहाजेरानी ने कहा कि ईरान को कई मध्यस्थ देशों के ज़रिए संदेश मिले हैं, लेकिन दुश्मन की किसी भी नई कार्रवाई या उकसावे का जवाब पहले से ज़्यादा सख्त और तीखा दिया जाएगा।

मुहाजेरानी ने कहा कि ईरान इन संदेशों पर विचार कर रहा है, लेकिन कोई भी नई दुश्मनी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि ईरान रूस और चीन के साथ रिश्तों को और मज़बूत करेगा, खासकर ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाया जाएगा।

उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि ईरान क्षेत्रीय और खाड़ी देशों के साथ आपसी सम्मान के आधार पर रिश्ते आगे बढ़ाना चाहता है। उन्होंने कहा कि रूस एक पड़ोसी देश है और तेहरान परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में भी उससे सहयोग को और गहरा करना चाहता है।

उन्होंने कहा कि ईरान रूस और चीन जैसे BRICS सदस्य देशों के साथ अपने रिश्तों को मज़बूत करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

लेबनान की स्थिति का जिक्र करते हुए, उन्होंने कहा कि लेबनान के पास हथियार होना ज़रूरी है, क्योंकि इस्राईल के साथ रहने वाली क़ौम को हर हाल में अपने बचाव के लिए तैयार रहना चाहिए।

