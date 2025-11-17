  1. होम
यमन की कड़ी चेतावनी: इस्राईल समर्थक खुद को सुरक्षित न समझें 

17 नवंबर 2025 - 13:42
समाचार कोड: 1751222
ऐसा जवाब जो इस्राईल के समर्थक देशों को आग में झोंक देगा और बाबुल-मंदब जलडमरूमध्य को पूरी तरह बंद कर देगा।

एक वरिष्ठ यमनी अधिकारी ने देश पर किसी भी नए हमले को लेकर बेहद सख्त चेतावनी जारी की है। अल-मालूमा के मुताबिक, यमन की अंसारुल्लाह सरकार के प्रधानमंत्री के सलाहकार हमीद अब्दुल कादिर अंतर ने कहा कि यमन पर होने वाला हर नया हमला बेहद कठोर जवाब के साथ रु-बरू होगा। ऐसा जवाब जो इस्राईल के समर्थक देशों को आग में झोंक देगा और बाबुल-मंदब जलडमरूमध्य को पूरी तरह बंद कर देगा।

उन्होंने कहा कि इसके साथ ही खाड़ी के अरब देशों द्वारा साम्राज्यवादी ताकतों को बेचे जाने वाले तेल की प्रक्रिया भी रोक दी जाएगी। अंतर ने बताया कि यमन की प्रतिक्रिया में लाल सागर में अमेरिका के हित भी निशाना बनेंगे और इस्राईल पर पूरी तरह घेराबंदी लागू की जाएगी। सऊदी अरामको और वे तेल-कुएँ जो साम्राज्यवादी शक्तियों को ऊर्जा देते हैं, हमले का लक्ष्य बनेंगे।
उन्होंने जोर देकर कहा कि मौजूदा जंग असल में हक और बातिल के बीच की लड़ाई है और यमन की जनता जीत के अलावा किसी चीज़ पर राज़ी नहीं होगी।
अंतर ने कहा कि किसी भी नए हमले का सामना करने के लिए यमन ने अपनी सैन्य और राजनीतिक तैयारी को और बढ़ा दिया है।
 

