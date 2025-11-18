फिलिस्तीन  पर ज़ायोनी सेना के बर्बर हमले, जल, थल और हवाई हमलों से दहला गज़्ज़ा

ज़ायोनी सेना ने सीज फायर के बावजूद गज़्ज़ा में अपना जनसंहार अभियान तेज़ कर दिया है। पिछले कुछ घंटों मे ज़ायोनी बलों की तीनों यूनिट्स ने गज़्ज़ा पर हर तरफ से बर्बर हमले किए।

इन हमलों में अल-तफ़ाह मोहल्ला और शुजाईया के पूर्वी हिस्से सबसे ज्यादा बमबारी का शिकार हुए। कब्ज़े वाली सेना के लड़ाकू विमानों ने दक्षिणी गज़्ज़ा के ख़ान यूनुस शहर के पूर्वी क्षेत्र पर भी हमला किया, और पूर्वी गज़्ज़ा पर एक और हवाई हमला किया गया।

इसके अलावा, ज़ायोनी सेना के ड्रोन ने अल-तफ़ाह मोहल्ले पर भी गोलाबारी की।

ज़मीनी और हवाई हमलों के साथ-साथ ज़ायोनी सेना ने गज़्ज़ा शहर के तट पर भी फ़ायरिंग की। यह सब उस समय हो रहा है जब ज़ायोनी सरकार और अमेरिका गज़्ज़ा में युद्धविराम लागू करने का दावा कर रहे हैं।