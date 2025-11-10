आयरलैंड फुटबॉल संघ ने घोषणा की कि एक विशेष बैठक में उसने यूरोपीय फुटबॉल संघ (UEFA) को प्रस्ताव भेजने के पक्ष में बहुमत से मतदान किया है, जिसमें इस्राईल को यूरोपीय क्लब और राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं से प्रतिबंधित करने की मांग की गई है।

संघ के आधिकारिक बयान के अनुसार, “इस विशेष बैठक में साधारण प्रस्ताव को महासभा के सदस्यों के समक्ष रखा गया, जिसे 74 वोट समर्थन में, 7 विरोध में और 2 निष्पक्ष वोटों के साथ पारित किया गया।”

इस फैसले के तहत, आयरलैंड फुटबॉल संघ के बोर्ड को UEFA कार्यकारी समिति को आधिकारिक रूप से यह प्रस्ताव प्रस्तुत करने का दायित्व सौंपा गया है ताकि अतिक्रमणकारी ज़ायोनी शासन के फुटबॉल संघ की भागीदारी को UEFA प्रतियोगिताओं से तुरंत निलंबित किया जा सके, क्योंकि उसने संघ के दो विशेष अनुच्छेदों का उल्लंघन किया है।

पहला उल्लंघन उस कानून से संबंधित है जिसके तहत ज़ायोनी क्लब वेस्ट बैंक के कब्जे वाले क्षेत्रों में बिना फिलिस्तीनी फुटबॉल संघ की अनुमति के मैच आयोजित कर रहे हैं, जो FIFA (अनुच्छेद 73) और UEFA (अनुच्छेद 5) दोनों के नियमों के खिलाफ है।

दूसरा उल्लंघन नस्लवाद के खिलाफ प्रभावी नीति लागू न करने से जुड़ा है, जो UEFA के अनुच्छेद 7 और अनुशासनात्मक नियमों के उल्लंघन के समान है।

यह प्रस्ताव “बोहेमियंस” क्लब द्वारा आयरलैंड फुटबॉल संघ की महासभा में प्रस्तुत किया गया था और इसे वार्षिक महासभा से पहले हुई एक विशेष बैठक में मंज़ूरी मिली।

