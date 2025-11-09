फ्रांस की ऐतिहासिक मस्जिद को 1,38,000 यूरो में बेच दिया गया 

फ्रांस की ऐतिहासिक मस्जिद को कई महीनों की कानूनी जद्दोजहद और स्थानीय मुस्लिम समुदाय की आपत्तियों के बाद, करीब 60 साल पुरानी मस्जिद को एक ऑनलाइन नीलामी के ज़रिए बेच दी गई।

लंबे समय से शहर के मुसलमानों धार्मिक केंद्र रही यह मस्जिद गिलौम-ले-ट्रूबादूर स्ट्रीट के चौराहे पर, शहर के बॉटनिकल गार्डन के पास स्थित है, और सालों तक यहां धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियाँ होती रहीं। इस मस्जिद से जुड़ी धार्मिक एसोसिएशन ने 2024 के अंत में यह स्थान खाली कर दिया था।

स्थानीय इस्लामी मुस्लिम समुदाय ने इस फ़ैसले पर गहरी नाराज़गी जताई और कहा कि मस्जिद की बिक्री मुस्लिम समाज के दिल पर एक गहरा घाव है।

रिपोर्ट्स के अनुसार, पोइटियर्स नगर प्रशासन ने मुसलमानों के साथ समझौते की कोशिश असफल होने और भवन की ऊर्जा दक्षता कम होने व मरम्मत लागत अधिक होने के कारण, इसे बेचने का निर्णय लिया।

