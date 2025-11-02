यूरोप लीग में इस्राईल समर्थकों को स्टेडियम में नहीं मिलगा प्रवेश

बर्मिंघम नगर परिषद ने ज़ायोनी समर्थकों के हिंसक और नस्लभेदी व्यवहार के इतिहास को देखते हुए मकाबी तल अवीव टीम के दर्शकों को एस्टन विला के खिलाफ होने वाले यूरोपा लीग मैच में शामिल होने से रोक दिया है।

अहले-बैत (अ) अंतरराष्ट्रीय समाचार एजेंसी -अबना- की रिपोर्ट के अनुसार, वेस्ट मिडलैंड्स पुलिस और बर्मिंघम सिटी काउंसिल ने अपने निर्णय की खबर देते हुए कहा कि मकाबी तल अवीव के समर्थकों को एस्टन विला के खिलाफ यूरोप लीग मैच में शामिल नहीं होने दिया जाएगा। यह मैच 6 नवंबर को विला पार्क स्टेडियम में खेला जाएगा।

राजनीतिक दबावों और इस्राईल समर्थक समूहों के विरोध के बावजूद, सुरक्षा अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि यह फैसला सुरक्षा कारणों से लिया गया है और इसका उद्देश्य जनसुरक्षा बनाए रखना है। पुलिस की खुफिया रिपोर्टों में चेतावनी दी गई थी कि मकाबी के उग्र समर्थक, जिनका हिंसा और नस्लभेदी नारों का इतिहास रहा है, मैच के दौरान तनाव और झड़पें पैदा कर सकते हैं।

पिछले कुछ महीनों में, मकाबी तल अवीव टीम के समर्थकों का हिंसक व्यवहार कई यूरोपीय देशों में सुर्खियों में रहा है।

तल अवीव में ब्लूमफील्ड स्टेडियम में हापोएल तल अवीव के खिलाफ मैच भारी झड़पों और आतिशबाज़ी व विस्फोटक पदार्थों के इस्तेमाल के कारण अधूरा रह गया था।

एक अन्य मैच में एम्सटर्डम में, डच पुलिस ने मकाबी समर्थकों पर हिंसा भड़काने, नस्लभेदी नारे लगाने और मुसलमानों पर हमले करने का आरोप लगाया, यह घटना "एम्सटर्डम त्रासदी" के नाम से दर्ज हुई।

इन घटनाओं के बाद यूरोपीय अधिकारियों ने नए सुरक्षा उपायों को लागू किया और भविष्य में ऐसे हिंसक व्यवहार की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सतर्कता बढ़ा दी है।



