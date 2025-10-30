  1. होम
डेली हदीस

जवान क्या करें ?

30 अक्तूबर 2025 - 12:35
समाचार कोड: 1744595
और अगर गुनाह करेगा तो— मैं उसी की कसम खाता हूँ जिसने मोहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व आलेही व सल्लम) को हक़ के साथ भेजा — वह जहन्नम में रहेगा।

:امام صادق علیه السلام 

لَستُ اُحِبُّ أن أرَى الشَّبابَ مِنكُم إلاّ غادِيا في حالَينِ: إمّا عالِما أو مُتَعَلِّما، فَإِن لَم يَفعَل فَرَّطَ، فَإِن فَرَّطَ ضَيَّعَ وإن ضَيَّعَ أثِمَ وإن أثِمَ سَكَنَ النّارَ. وَالَّذي بَعَثَ مُحَمَّدا صلى‌الله‌عليه‌وآله بِالحَقِّ

الأمالي للطوسي : ص ۳۰۳ ح ۶۰۴ 

इमाम जाफ़र सादिक़ अ.स. 

मैं तुम्हारे नौजवानों को सिवाय दो हालात के नहीं देखना चाहता: या तो वे विद्वान हों या छात्र।
यदि कोई युवा ऐसा न करे, तो उसने भूल की है; और यदि उसने भूल की तो वह बर्बाद हो गया; और यदि उसने खुद को बर्बाद किया तो उसने गुनाह किया; और अगर गुनाह करेगा तो— मैं उसी की कसम खाता हूँ जिसने मोहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व आलेही व सल्लम) को हक़ के साथ भेजा — वह जहन्नम में रहेगा।

