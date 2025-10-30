  1. होम
आयरलैंड ने गज़्ज़ा पर ज़ायोनी हमलों और जनसंहार की निंदा की 

30 अक्तूबर 2025 - 12:22
प्रधानमंत्री मार्टिन ने ज़ोर देकर कहा कि अंतरराष्ट्रीय कानूनों का पालन किया जाना चाहिए और “निर्दोष लोगों, विशेषकर बच्चों की, मौत अत्यंत भयावह है।”

आयरलैंड ने गज़्जा में युद्धविराम के उल्लंघन और इस्राईल द्वारा किए गए नरसंहार की कड़ी निंदा की और युद्धविराम के पालन व गज़्जा को अधिक मानवीय सहायता भेजने की अपील की।
आयरलैंड के प्रधानमंत्री माइकल मार्टिन ने सरकार की वेबसाइट पर जारी बयान में कहा कि मैं गज़्जा पर हुए उस हमले की कड़ी निंदा करता हूं जिसमें 46  बच्चों समेत 100 से अधिक लोग मारे गए। उन्होंने कहा, “मैं सभी पक्षों से अपील करता हूं कि वह युद्धविराम समझौते का पालन करें और गज़्जा के लोगों के लिए मानवीय सहायता बढ़ाई जाए।

उन्होंने कहा कि “सभी पक्षों को अपने वादों का पालन करना चाहिए और युद्धविराम योजना के अन्य तत्वों के कार्यान्वयन के लिए सहयोग करना चाहिए। बहुत से लोग पीड़ित हुए हैं और अपनी जान गंवा चुके हैं।

