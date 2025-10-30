ईरान ने फिर शुरू किया न्यूक्लियर प्रोजेक्ट, 10 बमों जितना यूरेनियम 

ईरान ने नतंज़ के पास पिकऐक्स माउंटेन में न्यूक्लियर फैसिलिटी फिर से बनाना शुरू कर दिया है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ईरान ने 400 किलो संवर्धित यूरेनियम छिपाया है, जो 10 परमाणु बमों के लिए काफी है।

ईरान के शांतपूर्ण परमाणु कार्यक्रम को लेकर बेबुनियाद दावे करने वाले पश्चिमी जगत की इच्छानुसार एक बार फिर वॉशिंगटन स्थित सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक फॉर एंड इंटरनेशनल स्टडीज (CSIS) की नई सैटेलाइट तस्वीरों के एनालिसिस से यह रिपोर्ट बनाई गई है और एक बार तथाकथित रूप से इन तस्वीरों ने ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षाओं को लेकर चिंता बढ़ा दी है।

CSIS की रिपोर्ट के अनुसार, ईरान ने नतंज़ के दक्षिण में पिकऐक्स माउंटेन नाम की जगह पर अंडरग्राउंड कंस्ट्रक्शन तेज कर दिया है। यह प्रोजेक्ट 2020 से चल रहा है। सैटेलाइट तस्वीरों में एक मजबूत सुरक्षा दीवार और तीन दिशाओं में जा रही सुरंगें दिखाई दी हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि यह जगह शायद नया सेंट्रीफ्यूज असेंबली प्लांट, परमाणु परियोजना का विस्तार या फिर सीक्रेट यूरेनियम संवर्धन केंद्र हो सकती है।

