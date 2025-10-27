कैरेबियन में त्रिनिदाद और टोबैगो का सैन्य अभ्यास, वेनेज़ुएला ने जताई आपत्ति 

वेनेजुएला के विदेश मंत्रालय ने त्रिनिदाद और टोबैगो द्वारा कैरेबियाई क्षेत्र में आयोजित सैन्य अभ्यास को क्षेत्र में शांति के लिए गंभीर खतरा बताया।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, वेनेजुएला के विदेश मंत्रालय ने अमेरिकी साउथर्न कमांड के साथ मिलकर किए गए त्रिनिदाद और टोबैगो के इस सैन्य अभ्यास की निंदा की है। वेनेजुएला ने इसे अपने खिलाफ एक आक्रामक कदम और कैरेबियन क्षेत्र में शांति के लिए एक गंभीर खतरा माना।

विदेश मंत्रालय ने कहा कि त्रिनिदाद और टोबैगो ने अपनी संप्रभुता को छोड़कर अमेरिका के सैन्य हितों का पालन करने के लिए इसे एक सैन्य उपनिवेश बना लिया है।

मंत्रालय ने आगे कहा कि यह अभ्यास रक्षा के लिए नहीं था, बल्कि एक सैन्य आक्रमण था जिसका उद्देश्य कैरेबियाई क्षेत्र को हिंसा का स्थान बनाना था।

उन्होंने स्पष्ट किया कि वेनेजुएला अमेरिका के अधीन किसी भी देश की धमकी को स्वीकार नहीं करेगा ।

