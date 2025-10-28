आईएसआईएस के ठिकानों पर हश्दुश शअबी के ताबड़तोड़ हमले

इराक की लोकप्रिय सैन्य यूनिट हश्दुश शअबी ने आतंकवाद के विरुद्ध अपनी ताज़ा कार्रवाइयों में अल-अनबार प्रांत के पश्चिमी क्षेत्रों में दाइश के महत्वपूर्ण ठिकानों को नष्ट कर दिया।

इराक़ी मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार, इराक के प्रांत अल-अनबार में हश्दुश शअबी ने प्रांत के पश्चिमी हिस्से में चार महत्वपूर्ण रेगिस्तानी इलाकों को दाइश के ठिकानों से मुक्त कर दिया है।

सूत्रों ने बताया कि जिन इलाकों में यह ऑपरेशन किया गया, उनमें अल-शहबानी, अलम वहुश, अबू जरद और सआदान शामिल हैं, जहां कठिन क्षेत्रों और जटिल गुफाओं व सुरंगों की मौजूदगी के कारण दाइश के तत्व सुरक्षित ठिकानों में छिपे रहते थे। हश्दुश शअबी की यह कार्रवाई इराक की सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जा रही है।