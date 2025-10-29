जौलानी और अमेरिका की इराक के खिलाफ खूनी साजिश

अमेरिका और उसके साथियों के सहयोग से सीरिया की सत्ता पर क़ब्ज़ा जमाने वाले तकफीरी आतंकी समूह के प्रमुख जौलानी ने अमेरिका और इस्राईल के हितों की रक्षा करते हुए एक बार फिर पड़ोसी देश के खिलाफ घिनौनी साजिश में हिस्सा लेते हुए इराक को दहलाने की योजना बना ली है।

अमेरिका और जौलानी सीरिया के अल-हाल कैंप में मौजूद 20,000 से अधिक प्रशिक्षित तकफीरी संगठन ISIS के आतंकवादियों को इराक़ भेजने की तैयारी कर रहे हैं।

अल-अनबार के एक वरिष्ठ राजनेता मोहम्मद अल-अबीदी ने चेतावनी दी है कि अल-हाल कैंप में मौजूद इन बीस हजार से अधिक प्रशिक्षित दाइशी आतंकियों को इराक़ में स्थानांतरित करने की योजना तैयार की जा रही है।

उन्होंने बताया कि इस योजना का उद्देश्य इराक़ के भीतर सुरक्षा और स्थिरता को कमजोर करना है। अल-अबीदी के अनुसार, इन दाइशी तत्वों का संबंध संगठन की चौथी पीढ़ी से है और उन्हें आधुनिक हथियारों व प्रशिक्षण से पूरी तरह लैस किया गया है।

उन्होंने आगे कहा कि यह कार्रवाई जौलानी के आतंकवादी नेटवर्क और अमेरिकी सेनाओं के बीच समन्वय के तहत की जा रही है, और इसे आतंकवादियों को उनके गृह इलाकों में वापस भेजने के बहाने के रूप में अंजाम दिया जा रहा है।