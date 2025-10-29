ईरान ने स्वदेश निर्मित सीमुर्ग कार्गो विमान का परीक्षण किया

ईरान का स्वदेश निर्मित मालवाहक विमान “सीमुर्ग” परीक्षण उड़ान चरण में प्रवेश कर गया है। लगभग 15 वर्षों के अनुसंधान और विकास के बाद ईरान अब उन कुछ देशों में शामिल हो गया है जो विमान निर्माण की क्षमता रखते हैं।

ईरान में निर्मित “सीमुर्ग” कार्गो विमान ने आधिकारिक तौर पर अपनी परीक्षण उड़ानें शुरू कर दी हैं। यह विमान जल्द ही देश के कार्गो बेड़े में शामिल किया जाएगा।

सीमुर्ग की परीक्षण उड़ानें केंद्रीय ईरान के शाहीन शहर के एक एयरफील्ड पर शुरू हुईं। उड़ान से पहले एक औपचारिक कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें रक्षा मंत्रालय और परिवहन मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।

ईरान की नागरिक उड्डयन संगठन (CAA) के अनुसार, विमान को वाणिज्यिक उपयोग से पहले विभिन्न परिस्थितियों में 100 घंटे की परीक्षण उड़ानें पूरी करनी होंगी।

CAA प्रमुख हुसैन पूरफ़रज़ाना ने बताया कि सीमुर्ग के निर्माण की प्रक्रिया 15 वर्षों से अधिक समय तक चली। इसके साथ ही ईरान उन 20 से कम देशों में शामिल हो गया जिनके पास विमान डिज़ाइन और निर्माण की पूरी तकनीकी क्षमता है।

यह विमान 2500 हॉर्सपावर वाले दो इंजनों से लैस है और 6 मीट्रिक टन माल को लगभग 3900 किलोमीटर तक ले जा सकता है। इसका अधिकतम टेक-ऑफ़ वज़न 21.5 मीट्रिक टन है।

यह विमान मई 2022 में अपने फास्ट टैक्सी टेस्ट से गुज़रा था और एक साल बाद अपनी पहली उड़ान भरी थी। तब से ईरान का रक्षा मंत्रालय इस विमान के लिए CAA प्रमाणपत्र, जिसमें “टाइप सर्टिफिकेट” भी शामिल है, प्राप्त करने की प्रक्रिया में है।

सरकारी सूत्रों का कहना है कि यह विमान ईरान की थलसेना और नौसेना की क्षमताओं को मज़बूत करेगा, जिससे देश भर में सैन्य उपकरणों और कर्मियों की तेज़ तैनाती संभव हो सकेगी।

भविष्य में सीमुर्ग को घरेलू यात्री विमानों के बेड़े में भी शामिल किया जा सकता है। हाल के वर्षों में ईरान ने विमान निर्माण और रखरखाव उद्योग में उल्लेखनीय प्रगति की है और यह सब अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों के बावजूद संभव हुआ है, जिन्होंने देश को नए विमान या स्पेयर पार्ट्स ख़रीदने से वंचित रखा है।