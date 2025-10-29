  1. होम
राष्ट्रपति मादुरो के पायलट को खरीदने में लगा था अमेरिका, सीक्रेट मिशन का खुलासा

29 अक्तूबर 2025 - 14:58
एजेंट का प्लान सीधा था अगर पायलट मादुरो का विमान किसी ऐसी जगह उतार दे जहाँ अमेरिकी एजेंसियाँ उन्हे गिरफ्तार कर सकें, तो उसे करोड़ों डॉलर मिलेंगे और वो हीरो बन जाएगा। 

वेनेज़ुएला के तेल और खनिज संपदा पर नजरे गड़ाए अमेरिका अपने हथकंडों से बाज नहीं आ रहा है । वेनेजुएला के साथ अमेरिका का तनाव अपने चरम पर है। 

ट्रम्प के सत्ता में लौटने के बाद से वेनेजुएला के खिलाफ अमेरिकी साजिश तेज़ होती नजर आ रही है।  अमेरिका की मादुरो को हटाने की बेचैनी कोई नई बात नहीं है। यह कोशिशें सालों से चल रही हैं। इसका सबसे हैरान करने वाला सबूत हाल ही में सामने आया है, जब एक अमेरिकी एजेंट ने मादुरो के पायलट को गुप्त रूप से अपनी तरफ मिलाने की कोशिश की।

अमेरिकी एजेंट एडविन लोपेज ने मादुरो के भरोसेमंद पायलट को खरीदने की कोशिश की। एजेंट का प्लान सीधा था अगर पायलट मादुरो का विमान किसी ऐसी जगह उतार दे जहाँ अमेरिकी एजेंसियाँ उन्हे गिरफ्तार कर सकें, तो उसे करोड़ों डॉलर मिलेंगे और वो हीरो बन जाएगा। 

