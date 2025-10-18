  1. होम
इमाम सज्जाद और शुक्रे खुदा

18 अक्तूबर 2025 - 16:48
समाचार कोड: 1739824
इमाम सज्जाद और शुक्रे खुदा

हमें ज़िंदा अहसास के साथ जीवन का लुत्फ दिया, हमारे अंदर काम करने वाले अंगों को मज़बूत किया, हमें पाक और हलाल रोज़ी से ग़िज़ा दी, अपने एहसान से हमें बे-नियाज़ किया और अपनी नेमतों से हमें दौलत से नवाज़ा।

:امام سجاد علیه السلام 

وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي رَكَّبَ فِينَا آلَاتِ الْبَسْطِ، وَ جَعَلَ لَنَا أَدَوَاتِ الْقَبْضِ، وَ مَتَّعَنَا بِأَرْوَاحِ الْحَيَاةِ، وَ أَثْبَتَ فِينَا جَوَارِحَ الْأَعْمَالِ، وَ غَذَّانَا بِطَيِّبَاتِ

.الرِّزْقِ، وَ أَغْنَانَا بِفَضْلِهِ، وَ أَقْنَانَا بِمَنِّهِ

صحیفه سجادیه، دعای۱

इमाम सज्जाद अ.स. 

