I LOVE MOHAMMD के बाद मुसलमानों पर 4500 से अधिक मुकदमे 

देशभर में मुसलमानों पर जारी कार्रवाई को लेकर एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स (APCR) ने एक रिपोर्ट जारी करत हुए कहा है कि I LOVE MOHAMMD अभियान के बाद पूरे भारत में कुल 4,505 मुसलमानों पर मुकदमे दर्ज किए गए हैं और 7 अक्टूबर तक 265 मुसलमानों को गिरफ्तार किया गया है।

यह रिपोर्ट 'आई लव मुहम्मद' प्रदर्शन पर आधारित है, जिसका टाइटल है- 'I Love Muhammad' Demonstrations in Bareilly: A Fact-Finding Report into Collective Punishment and Criminalizing Faith. यह रिपोर्ट उस कार्रवाई की डिटेल देती है जो बरेली में तब शुरू हुई जब मौलाना तौकीर रज़ा ने पिछले महीने 'आई लव मुहम्मद' अभियान के तहत प्रशासन को ज्ञापन सौंपने का फैसला किया था।