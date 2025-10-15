  1. होम
 भारत और सऊदी के बीच समझौता, पेट्रोकेमिकल्स सेक्टर में बढ़ेगा सहयोग

15 अक्तूबर 2025 - 15:24
 पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच पारस्परिक सुरक्षा समझौता के बाद कहा जा रहा था कि इस समझौते के बाद भारत और सऊदी अरब के बीच रिश्तें कमजोर होंगे, लेकिन भारत और सऊदी अरब ने सभी को चौंकाते हुए इस बड़े फैसले का ऐलान किया है। 

भारत और सऊदी अरब ने केमिकल्स और पेट्रोकेमिकल्स सेक्टर में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने, निवेश को बढ़ावा देने का फैसला लिया। यह जानकारी बुधवार को जारी एक आधिकारिक बयान में दी गई है। 

भारत के रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के मुताबिक सऊदी अरब भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार साल 2024-25 में 41.88 अरब डॉलर तक पहुंच गया, जिसमें केमिकल्स और पेट्रोकेमिकल्स का योगदान 10 प्रतिशत यानी लगभग 4.5 अरब डॉलर रहा। 

