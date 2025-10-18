ईरान और तालिबान शासन के बीच वार्ता, सीमा और सुरक्षा मामलों पर चर्चा 

ईरान और तालिबान अधिकारियों के बीच काबुल में एक अहम बैठक हुई, जिसमें दोनों पक्षों ने आपसी सुरक्षा सहयोग और साझा सीमा पर शांति व स्थिरता बनाए रखने के तरीकों पर चर्चा की।

यह मुलाकात काबुल में हुई, जिसमें अफगानिस्तान में ईरान के राजदूत अली रज़ा बेगदिली, ईरानी विदेश मंत्रालय के दक्षिण एशिया मामलों के महानिदेशक मोहम्मद रज़ा बहरामी और तालिबान के गृह मंत्री सिराजुद्दीन हक़्क़ानी शामिल हुए।

बैठक में मुख्य रूप से सुरक्षा सहयोग और सीमा से जुड़े मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया।

दोनों पक्षों ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ संयुक्त कार्रवाई और सीमा समन्वय को बेहतर बनाने के लिए विस्तृत चर्चा की।

ईरानी प्रतिनिधिमंडल ने साझा सीमाओं पर स्थिरता बनाए रखने और आपसी समझ व सहयोग की भावना के तहत निरंतर संवाद की आवश्यकता पर ज़ोर दिया।