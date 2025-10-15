इस्राईल को हथियार आपूर्ति मानवता के खिलाफ गंभीर अपराध 

कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेत्रो ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के हालिया बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि इस्राईल को हथियारों की आपूर्ति, ग़ज़्ज़ा में जारी अत्याचारों में सीधी साझेदारी के बराबर है।

उन्होंने कहा कि जब इस्राईल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू खुद नरसंहार में शामिल हैं, तो ऐसे समय में हथियार भेजना निंदनीय है। उन्होंने व्यंग्य करते हुए पूछा “ग़ज़्ज़ा में हथियारों का अच्छा इस्तेमाल आखिर किसे कहा जाता है?”

राष्ट्रपति पेत्रो के अनुसार, अमेरिकी हथियारों के इस्तेमाल से अब तक 70 हज़ार से अधिक फ़िलिस्तीनी शहीद हो चुके हैं और दो लाख से ज़्यादा घायल हुए हैं। यह आँकड़े मानवता के ज़मीर को झकझोरने के लिए काफी हैं।

याद रहे कि राष्ट्रपति ट्रम्प ने हाल ही में ज़ायोनी संसद में भाषण देते हुए दावा किया था कि इस्राईल ने अमेरिकी हथियारों का “सबसे अच्छा इस्तेमाल” किया है और इसके लिए उन्होंने नेतन्याहू और ज़ायोनी सरकार का आभार भी व्यक्त किया था।