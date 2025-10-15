अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के साथ सहयोग पार्लियामेंट के आदेश अनुसार होगा

ईरान परमाणु ऊर्जा संगठन के प्रमुख मोहम्मद इस्लामी ने कहा है कि ईरान और अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) के बीच सहयोग, ईरानी संसद द्वारा पारित कानून के अनुसार जारी रहेगा।

साप्ताहिक कैबिनेट बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए इस्लामी ने कहा कि एजेंसी के साथ सभी प्रकार के संबंध और बातचीत संसद से पारित कानून के दायरे में होगी, और इस कानून के कार्यान्वयन की निगरानी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद करेगी, जो परमाणु संगठन की रिपोर्टों के आधार पर निर्णय लेगी।

इस्लामी ने अंतरराष्ट्रीय परमाणु एजेंसी की आलोचना करते हुए कहा कि उसने अमेरिका और इस्राईल द्वारा ईरान की परमाणु साइट्स पर किए गए हमलों की निंदा नहीं की जबकि यह उसकी कानूनी जिम्मेदारी थी।

उन्होंने कहा कि ईरान और रूस के बीच परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर हो चुके हैं, जिसके तहत ईरान में बड़े पैमाने पर आठ परमाणु बिजली घरों का निर्माण किया जाएगा।

इस्लामी ने कहा कि इस समझौते का दूसरा चरण छोटे पैमाने के बिजली घरों से संबंधित है, जो देश के विभिन्न हिस्सों में स्थापित किए जाएंगे।