संभल में फिर चला मस्जिद पर बुलडोज़र 

उत्तर प्रदेश में अवैध निर्माण के नामपर मुस्लिम समुदाय से जुड़े धर्मस्थलों और शिक्षण संस्थानों के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है। पुलिस और प्रशासन की मौजूदगी में अलग-अलग इलाकों में कई इमारतों को गिराने के लिए बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। इसी क्रम में एक बार फिर संभल जिले में प्रशासन ने बुलडोज़र कार्रवाई की। सेदांगली-मनोटा रोड पर मौजूज श्री कल्कि धाम से थोड़ी दूरी पर प्रशासन ने करीब 30 साल पुरानी एक मस्जिद पर बुलडोजर चलाया है।

नायब तहसीलदार दीपक जुरैल ने बताया कि लेखपाल की रिपोर्ट में खुलासा हुआ था कि ऐंचोदा कम्बोह गांव में मौजूद यह मस्जिद पब्लिक पार्क की जमीन पर अवैध तौर पर बनाई गई थी। रिपोर्ट के आधार पर प्रशासन ने इस मस्जिद को गिराने की कार्रवाई की है।