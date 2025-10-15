इराक की तेल संपदा पर ट्रम्प की गिद्ध दृष्टि खतरे से कम नहीं

इराक के तेल पर अमेरिकी राष्ट्रपति की ललचाई नजर को देश के लिए खतरा बताते हुए इराक़ के सांसद निसान अल-सालेही ने गहरी चिंता जताई है । उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के हालिया बयानों से साफ़ पता चलता है कि वॉशिंगटन, इराक़ के तेल पर कब्ज़ा जमाने की राह तैयार कर रहा है।

उन्होंने कहा कि अमेरिका, इराक़ को किसी राजनीतिक या रणनीतिक साझेदार के रूप में नहीं, बल्कि सिर्फ़ तेल के स्रोत के रूप में देखता है जिसे अपने हितों के लिए इस्तेमाल किया जा सके।

अल-सालेही के अनुसार, अमेरिका का असली मकसद इराक़ में स्थिरता लाना नहीं, बल्कि उसके तेल भंडारों पर नियंत्रण पाना है।

दरअसल, शर्म अल-शेख़ सम्मेलन के दौरान ट्रम्प ने कहा था कि “इराक़ के पास इतना तेल है कि उसे समझ नहीं आता इसके साथ क्या करे” इस बयान पर इराक़ में तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली है।

इराक़ी नेताओं ने चेतावनी दी है कि यह टिप्पणियां इराक़ के संसाधनों को लूटने की एक नई अमेरिकी योजना की शुरुआत का संकेत हैं।