ईरान का अंतरिक्ष कार्यक्रम , हर साल लांच कर रहा है 6 सैटेलाइट 

ईरानी स्पेस रिसर्च सेंटर के डायरेक्टर वहीद यज़दानियान ने कहा है कि ईरान ने सैटेलाइट लॉन्चिंग टेक्नोलॉजी में उल्लेखनीय प्रगति हासिल कर ली है और अब वह हर साल छह सैटेलाइट्स को सफलतापूर्वक लॉन्च करता है।

इस्फ़हान में एक सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने बताया कि ईरान ने पूरी तरह स्थानीय स्तर पर बनाए गए सैटेलाइट्स की तैयारी में तेज़ी से विकास किया है, जो देश के अंतरिक्ष कार्यक्रम के उज्ज्वल भविष्य की निशानी है।

यज़दानियान ने कहा कि 1990 के दशक में ईरान की शुरुआती कोशिशें नाकाम रही थीं, लेकिन 2000 के दशक में ईरानी वैज्ञानिकों की लगातार मेहनत के बाद पहला सफल सैटेलाइट लॉन्च संभव हुआ।

उन्होंने कहा कि सैटेलाइट्स से देश की संचार क्षमताओं में बड़ी सुधार हुआ है, जिससे नागरिकों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर सीधा असर पड़ा है।

उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष क्षेत्र राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक विकास में अहम भूमिका निभा रहा है, और जीवन के स्तर को बेहतर बनाने के लिए इस क्षेत्र में रणनीतिक कदम उठाना सरकार की प्राथमिकता है।

यज़दानियान ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों के बावजूद ईरान ने अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता हासिल कर ली है।

हाल के वर्षों में ईरान ने अंतरिक्ष क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण सफलताएँ प्राप्त की हैं, जिससे उसकी वैश्विक स्थिति लगातार मजबूत हो रही है।

ईरानी स्पेस रिसर्च सेंटर ने अनुसंधान के विस्तार, आवश्यक अंतरिक्ष तकनीकों के अधिग्रहण और विश्वविद्यालयों व शोध संस्थानों में बुनियादी ढाँचे के विकास को अपनी शीर्ष प्राथमिकताओं में रखा है।