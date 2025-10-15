गज़्ज़ा सीजफायर का उल्लंघन, गारंटी देने वाले देशों की चुप्पी चिंता की बात 

ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बक़ाई ने ग़ज़ज़ा में इस्राईल के लगातार अपराधों और युद्धविराम के निरंतर उल्लंघन पर गहरी चिंता व्यक्त की है।

उन्होंने पिछले 24 घंटों में हुए ज़ायोनी हमलों की निंदा की, जिनमें कम से कम दस फ़िलिस्तीनी शहीद या घायल हुए।

उन्होंने बैंक में ज़ैतून के बाग़ों की तबाही, आवासीय मकानों को आग लगाने और मस्जिदे अक़्सा की बेअदबी जैसी घटनाओं की भी कड़ी आलोचना की।

इस्माइल बक़ाई ने युद्धविराम की गारंटी देने वाले देशों से आग्रह किया कि वे इस्राईली सरकार को जवाबदेह ठहराएँ और उसे फ़िलिस्तीनियों के ख़िलाफ़ अपराधों से रोकें।

उन्होंने चेतावनी दी कि इस्राईली सरकार युद्धविराम के ऐलानों को धोखे के रूप में इस्तेमाल कर रही है ताकि अपने अपराधों को जारी रख सके।

बकाई कहा कि अगर युद्धविराम के ज़िम्मेदार देश इन उल्लंघनों पर चुप रहे, तो इसके गंभीर नतीजे सामने आएँगे।