अमेरिकी साम्राज्यवाद और ज़ायोनी आतंकवाद के आगे नहीं झुकेगा हिज़्बुल्लाह

हिज़्बुल्लाह के नेता शेख़ नईम कासिम ने बैरुत में हुए विशाल आयोजन की तारीफ करते हुए कहा है कि वह जमावड़ा "पवित्रता, ईमान और प्रतिरोध" का शानदार प्रर्दशन था जिसने समर्थकों को खुशी दी और विरोधियों को आग बगूला कर दिया। यह सभा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में सय्यद हसन नसरुल्लाह की पहली बरसी के मौके पर हुई।

शेख़ कासिम ने खासकर युवाओं और उनके परिवारों की भूमिका की खुले दिल से तारीफ की और कहा कि इस भागीदारी ने प्रतिरोधी पीढ़ी में नई ताकत भर दी है । उनके अनुसार करीब 74,475 युवाओं की मौजूदगी ताकत और उम्मीद की निशानी है।

उन्होंने हिज़्बुल्लाह को युवाओं की तालीम की मिसाल बताया और कहा कि इसी युवा शक्ति के साथ संगठन जीत हासिल करेगा, जो अपनी ज़मीन की आज़ादी और इंसानियत के हित में है।

युवाओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि "हम, तुम्हारे साथ होते हुए, ज़ायोनी बर्बरता और अमेरिकी साम्राज्यवाद के सामने कभी हार नहीं मानेंगे।

कासिम ने कहा कि लेबनान की धरती शहीदों के खून से सिंची गई है, इसलिए देश आज़ाद, गरिमापूर्ण और स्वायत्त बना रहेगा।

उन्होंने कहा कि हर चुनौती से सामना किया जाएगा, चाहे बड़ी से बड़ी कुर्बानी क्यों न देनी पड़े, और अल्लाह की रिज़ा से हिज़्बुल्लाह का परचम बुलंद रहेगा।