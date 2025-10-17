आयतुल्लाह खामेनेई का संदेश अली लारीजानी ने पुतिन को सौंपा

ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव और सर्वोच्च नेता के सलाहकार अली लारिजानी ने आज मॉस्को में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात कर ईरान की इस्लामी क्रांति के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सय्यद अली खामेनेई का संदेश उन्हें सौंपा और द्विपक्षीय, आर्थिक, क्षेत्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय सहयोग से जुड़े मुद्दों पर विचार-विमर्श किया।

लारीजानी का यह एक दिवसीय रूस दौरा था। उन्होंने गुरुवार शाम को मॉस्को में पुतिन से मुलाकात की और दोनों नेताओं के बीच विभिन्न राजनीतिक और रणनीतिक विषयों पर चर्चा हुई।

यह लारीजानी की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव पद संभालने के बाद मॉस्को की पहली यात्रा है। इस पद पर नियुक्ति के बाद वह इराक, लेबनान और सऊदी अरब की यात्रा भी कर चुके हैं। कुछ समय पहले वह शहीद नसरुल्लाह की बरसी में शामिल होने के लिए दूसरी बार बेरूत गए थे।