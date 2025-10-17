लेबनान पर हमला पूरे अरब जगत पर हमला है 

फिलिस्तीनी प्रतिरोध आंदोलन हमास ने दक्षिणी लेबनान पर ज़ायोनी हमलों को गंभीर अपराध, अंतरराष्ट्रीय कानूनों का खुला उल्लंघन और क्षेत्रीय शांति के लिए खतरनाक कदम बताया है।

हमास ने दक्षिणी लेबनान पर इस्राईल के हवाई और ड्रोन हमलों को “खुली आतंकवाद की कार्रवाई” करार देते हुए अंतरराष्ट्रीय समुदाय से तुरंत हस्तक्षेप और कार्रवाई की अपील की है।

बयान में कहा गया कि इस्राईली आक्रामकता न केवल लेबनान बल्कि पूरे अरब जगत के खिलाफ एक खतरनाक उकसावे की कार्रवाई है, जो अंतरराष्ट्रीय कानूनों और संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों का सीधा उल्लंघन है।

हमास आंदोलन ने लेबनान की जनता के साथ पूर्ण एकजुटता का ऐलान करते हुए अरब देशों से आग्रह किया कि वे इस्राईली अपराधों के खिलाफ संयुक्त रुख अपनाएं और इस आक्रामकता को अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में पेश करें।