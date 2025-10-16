मुसलमानों पर आफत, बरेली में फिर 27 मकानों पर चलेगा बुलडोज़र 

उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के खिलाफ सरकारी अभियान रुकने का नाम नहीं ले रहा है। बरेली में 26 सितंबर को 'I Love Muhammad' के समर्थन में निकाले गए जुलूस पर पुलिस ने लाठीचार्ज जिसके बाद कई जगहों पर हिंसा की स्थिति बन गई ।इस मामले में मौलाना तौकीर रजा समेत उनके करीबियों पर लगातार कार्रवाई जारी है। बीते दिनों मौलाना तौकीर रजा के करीबियों की संपत्तियों पर बुलडोजर कार्रवाई हुई थी।

वहीं, अब इसी मामले में बरेली नगर निगम (BMC) ने शाहाबाद इलाके में 27 मकानों को अवैध घोषित कर उन्हें गिराने का फरमान जारी किया है। इस कार्रवाई के बाद इलाके में सन्नाटा पसरा हुआ है और अल्पसंख्यक समुदाय के लोग आशंकित हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि वे पिछले 40 से 50 सालों से यहां रह रहे हैं और उनकी पूरी जिंदगी इसी मोहल्ले में गुजरी है।