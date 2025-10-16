पाकिस्तान की भलाई इसी में है कि हमले रोक दे 

अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करज़ई ने पाकिस्तान की ओर से काबुल और देश के अन्य इलाकों पर किए गए हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है और पाकिस्तान से पड़ोसी मुल्कों के कानूनों और उसूलों का पालन करने की अपील की है।

करज़ई ने अपनी एक्स (X) पोस्ट में लिखा कि पाकिस्तान के हवाई और जमीनी हमलों के नतीजे में कई निर्दोष अफगान नागरिक, जिनमें औरतें और बच्चे भी शामिल हैं, शहीद या घायल हुए हैं। उन्होंने इसे अफगानिस्तान की सरज़मीन पर सीधा हमला और अंतरराष्ट्रीय कानूनों की खुली अवहेलना बताया।

करज़ई ने दुख जताते हुए कहा कि पाकिस्तान अपनी नादान और गैर-जिम्मेदार नीतियों के नतीजों से खुद ही जूझ रहा है और अफगान जनता पर हमला कर के इससे नहीं बच सकता।

उन्होंने पाकिस्तान को चेतावनी दी कि अफगान जनता अपनी मातृभूमि की हिफाज़त में एकजुट और मज़बूत है।

करज़ई ने अपने बयान के अंत में कहा कि पाकिस्तान का भला इसी में है कि वह आक्रामकता छोड़कर अपनी नीतियों की समीक्षा करे और अफगानिस्तान से इंसाफ़ और पड़ोसी के उसूलों पर आधारित दोस्ताना रिश्ते कायम करे।