मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने में AI बना हथियार 

भारत में हिंदुत्ववादी दक्षिणपंथी संगठनों के साथ अब AI भी खतरनाक हथियार के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने के लिए दक्षिणपंथी विचारधारा वाले संगठनों के अलावा अब तकनीक का भी सहारा लिया जा रहा है। इसके लिए असामाजिक तत्वों के जरिये सोशल मीडिया का सहारा लिया जा रहा है। सांप्रदायिक सौहार्द और मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने की यह साजिश अब खतरनाक रूप ले चुकी है।

सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ ऑर्गेनाइज्ड हेट(CSOH) की एक हालिया रिपोर्ट से चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के जरिये बनाई जा रही तस्वीरों का इस्तेमाल इस्लामोफोबिक नफरत फैलाने के लिए किया जा रहा है।