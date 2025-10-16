इस्राईल ने फिर दी गज़्ज़ा में जनसंहार शुरू करने की धमकी 

हमास द्वारा बंधकों में से दो और शव सौंपे जाने के बाद, तल अवीव के अधिकारीयों ने चेतावनी दी है कि यदि यह संगठन सीज फायर समझौते का पालन नहीं करता तो गज़्ज़ा में सैन्य कार्रवाई फिर शुरू कर दी जाएगी।

ज़ायोनी सेना प्रमुख इयाल ज़मीर ने कहा कि ज़ायोनी सेनाएँ अभी भी गज़्ज़ा के सामरिक ठिकानों पर नियंत्रण बनाए हुए हैं और ज़रूरत पड़ी तो वह फिर से युद्ध भूमि में लौटने को तैयार हैं। उन्होंने कहा कि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई और इस्राईल आगे की चुनौतियों के लिए खुद को तैयार कर रहा है।

उनके बयानों के साथ कुछ ज़ायोनी अधिकारियों ने 7 अक्टूबर 2023 के अभियान के बाद बचे हुए बंधकों के शव सौंपने को लेकर हमास की निष्ठा पर शक जताया है। सेना ने बताया कि सौंपे गए दो शव इनबार हैमान और मोहम्मद अल-अत्रश के बताए गए हैं।

फिलहाल गज़्ज़ा में अभी भी 19 अन्य बंधकों के अवशेष पाए जाने बाकी हैं और भारी तबाही के कारण उन्हें ढूँढना और हस्तांतरण कठिन बताया जा रहा है।

दो वरिष्ठ अमेरिकी सलाहकारों ने स्थितियों की जटिलता का हवाला देते हुए और शव बरामद करने के लिए और समय मांगने की बात कही है।

ज़ायोनी सुरक्षा स्रोतों का दावा है कि हमास के पास 10 से अधिक शव सौंपने की क्षमता है पर वह पर्याप्त प्रयास नहीं कर रहा। चैनल 15 की रिपोर्ट के अनुसार बेंजामिन नेतन्याहू हमास के खिलाफ एक परामर्शी बैठक बुलाने जा रहे हैं।

