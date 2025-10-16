हाईकोर्ट न लगाई योगी सरकार को फटकार, मुसलमान को किया जा रहा है प्रताड़ित

हाईकोर्ट ने गौ-हत्या के नाम पर हो रहे फर्जी मुकदमे को लेकरयोगी सरकार को फटकार लगाई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सिर्फ शक के आधार पर फर्जी FIR और मॉब लिंचिंग की घटनाओं को लेकर योगी सरकार को बहुत कड़े शब्दों में फटकार लगाई है। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के DGP और होम सेक्रेटरी को पर्सनल हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है।

उत्तर प्रदेश में गौ हत्या के खिलाफ कानून बनाकर, गौ हत्या करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने का प्रवधान किया गया है लेकिन इस कानून का गलत इस्तेमाल हो रहा है और बेकसूर लोगों को फंसाया जा रहा है। इसी मामले को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने योगी सरकार को कड़ी फटकार लगाई है।

दरअसल, उत्तर प्रदेश में गौ हत्या या तस्करी के शक के आधार पर बेकसूर लोगों पर प्रशासन द्वारा मुकदमा दर्ज किया जा रहा है साथ ही राज्य में गौरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी भी बढ़ गई है।